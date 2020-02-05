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ГрГУ имени Янки Купалы в тройке лучших университетов Республики Беларусь

05.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

ГрГУ имени Янки Купалы в тройке лучших университетов Республики Беларусь по версии рейтинга Webometrics Ranking of World Universities.

 В обновленном рейтинге Webometrics, опубликованном 28 января, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы занимает 3 326 место среди университетов мира, третью позицию – среди белорусских университетов.

 В рейтинг были включены 12 тысяч образовательных учреждений мира, в том числе 57 из Беларуси. 

 Университет имени Янки Купалы опережают только БГУ и БНТУ. Гродненский государственный медицинский университет – на седьмом месте среди вузов страны. 

 Лидерами рейтинга среди учебных заведений мира являются Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

 Рейтинг Webometrics рассчитывается группой Cybermetrics Национального Исследовательского Совета (Испания) и определяется исходя из научно-исследовательских достижений университетов, влияния в интернет-пространстве, а также оценки содержания и популярности вузовских веб-сайтов. Данные рейтинга рассчитываются два раза в год – в январе и июле.

 
 
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ГрГУ имени Янки Купалы в тройке лучших университетов Республики Беларусь по версии рейтинга Webometrics Ranking of World Universities.  В обновленном рейтинге...
 
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