Источник материала: Ивьевский край

ГрГУ имени Янки Купалы в тройке лучших университетов Республики Беларусь по версии рейтинга Webometrics Ranking of World Universities.

В обновленном рейтинге Webometrics, опубликованном 28 января, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы занимает 3 326 место среди университетов мира, третью позицию – среди белорусских университетов.

В рейтинг были включены 12 тысяч образовательных учреждений мира, в том числе 57 из Беларуси.

Университет имени Янки Купалы опережают только БГУ и БНТУ. Гродненский государственный медицинский университет – на седьмом месте среди вузов страны.

Лидерами рейтинга среди учебных заведений мира являются Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

Рейтинг Webometrics рассчитывается группой Cybermetrics Национального Исследовательского Совета (Испания) и определяется исходя из научно-исследовательских достижений университетов, влияния в интернет-пространстве, а также оценки содержания и популярности вузовских веб-сайтов. Данные рейтинга рассчитываются два раза в год – в январе и июле.