Порывистый ветер и ночные заморозки до -10°С ожидаются в Беларуси 6 февраля

Источник материала: Газета Авангард





Порывистый ветер и ночные заморозки до минус 10 градусов ожидаются в Беларуси 6 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью прогнозируется переменная облачность. Днем будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу страны временами будет идти снег. Утром и днем на большей части территории республики выпадут осадки (снег, мокрый снег, по западу — с дождем). Местами ожидаются слабые метель и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до минус 7 градусов, по востоку местами до 8-10 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 4.-0-