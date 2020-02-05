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На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути

05.02.2020 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четыре килограмма ртути собрали на Минской ТЭЦ-2.    

По информации МЧС, происшествие случилось днем 4 февраля. От начальника ТЭЦ-2 было получено сообщение, что во время проведения демонтажных работ на территории предприятия разлилась ртуть.    

На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути
Фото: МЧС  

На место вызова прибыли спасатели, среди которых специалисты службы химической и радиационной защиты столичного управления и республиканского отряда специального назначения МЧС.    

Оказалось, что в главном корпусе турбинного отделения вытекла ртуть из дифференциного ртутного манометра. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Технологический процесс не был нарушен.    

На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути
Фото: МЧС  

Сотрудниками МЧС были проведены демеркуризационные работы. Собрали 4 кг ртути, еще 3 кг вещества осталось в демонтированном приборе.    

Были проведены измерения наличия паров ртути в воздухе. Превышения не выявлены. Собранная ртуть изъята для дальнейшей утилизации.   

Летом прошлого года в Минске на заводе железобетонных изделий пролилась ртуть (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Четыре килограмма ртути собрали на Минской ТЭЦ-2.     По информации МЧС, происшествие случилось днем 4 февраля. От начальника ТЭЦ-2 было получено...
 
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