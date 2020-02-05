Открылась выставка, приуроченная к 90-летию Ростислава Янковского

Источник материала: Аргументы и факты

5 февраля 2020 г. легендарному народному артисту СССР Ростиславу Ивановичу Янковскому исполнилось бы 90 лет.

В этот знаковый для НАДТ им. Горького, где служил артист, запланирован ряд торжественных мероприятий.

Коллеги, друзья, родные возложили цветы к памятнику Ростислава Яновского на Восточном (Московском) кладбище, а несколько часов назад открылась выставочная экспозиция в фойе второго этажа НАДТ имени М. Горького (экспозиция подготовлена совместно с филиалом государственного учреждения «Национальный исторический музей Республики Беларусь» Музеем истории музыкальной и театральной культуры), приуроченная к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР. В экспозиции можно увидеть костюмы, в которых играл артист, предметы реквизита, фотографии, награды, семейные реликвии и др. Поскольку здание театра сейчас на ремонте, полноценно ознакомиться с экспозицией все желающие смогут после его окончания весной.

В открытии выставки приняли участие министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой, почетные гости, друзья театра, творческая интеллигенция, а также семья Янковских.

Более 160 главных ролей, сыгранных в театре, а также около 60-ти в кинофильмах, принесли Ростиславу Янковскому всенародную известность и любовь зрителей в Беларуси, ближнем и дальнем зарубежье. Среди них Джерри – «Двое на качелях» У. Гибсона, Арбенин – «Маскарад» М. Лермонтова, Виктор – «Варшавская мелодия» Л. Зорина, Макбет – «Макбет» У. Шекспира, Антоний – «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира, Егор Булычов – «Егор Булычов и другие» М. Горького, Пётр Первый – «Христос и Антихрист» Д. Мережковского, Арган – «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера, Клавдий – «Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском» У. Шекспира, Норман Тейер – «На Золотом озере» Э. Томпсона, Исак Борг – «Земляничная поляна» И. Бергмана, Пане Коханку – «Пане Коханку» А. Курейчика и многие другие.