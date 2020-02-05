ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Открылась выставка, приуроченная к 90-летию Ростислава Янковского

05.02.2020 14:57 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Открылась выставка, приуроченная к 90-летию Ростислава Янковского
Фото из открытых источников

5 февраля 2020 г. легендарному народному артисту СССР Ростиславу Ивановичу Янковскому исполнилось бы 90 лет.

В этот знаковый для НАДТ им. Горького, где служил артист, запланирован ряд торжественных мероприятий.

Коллеги, друзья, родные возложили цветы к памятнику Ростислава Яновского на Восточном (Московском) кладбище, а несколько часов назад открылась выставочная экспозиция в фойе второго этажа НАДТ имени М. Горького (экспозиция подготовлена совместно с филиалом государственного учреждения «Национальный исторический музей Республики Беларусь» Музеем истории музыкальной и театральной культуры), приуроченная к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР. В экспозиции можно увидеть костюмы, в которых играл артист, предметы реквизита, фотографии, награды, семейные реликвии и др. Поскольку здание театра сейчас на ремонте, полноценно ознакомиться с экспозицией все желающие смогут после его окончания весной.

В открытии выставки приняли участие министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой, почетные гости, друзья театра, творческая интеллигенция, а также семья Янковских.

Более 160 главных ролей, сыгранных в театре, а также около 60-ти в кинофильмах, принесли Ростиславу Янковскому всенародную известность и любовь зрителей в Беларуси, ближнем и дальнем зарубежье. Среди них Джерри – «Двое на качелях» У. Гибсона,  Арбенин – «Маскарад» М. Лермонтова, Виктор – «Варшавская мелодия» Л. Зорина, Макбет – «Макбет» У. Шекспира, Антоний – «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира, Егор Булычов – «Егор Булычов и другие» М. Горького, Пётр Первый – «Христос и Антихрист» Д. Мережковского, Арган – «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера, Клавдий – «Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском» У. Шекспира, Норман Тейер – «На Золотом озере» Э. Томпсона, Исак Борг – «Земляничная поляна» И. Бергмана, Пане Коханку – «Пане Коханку» А. Курейчика  и многие другие.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В экспозиции можно увидеть костюмы, в которых играл артист, предметы реквизита, фотографии, награды, семейные реликвии и др.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какого белорусскоязычного автора читает Дженифер Мур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика