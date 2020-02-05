Обзор рынка облигаций: январь 2020

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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС . Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.



В январе на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 684 сделки:

367 с государственными облигациями (54% от общего количества);

68 с облигациями Национального банка РБ (10%);

84 с облигациями остальных банков РБ (12%);

165 с корпоративными облигациями (24%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 230 4.41 ЮФЛ ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 62 7.34 ЮФЛ ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 12 6.66 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ООО "ТЕНКинвест" Оп3 1000 USD 8 10.01.2022 42 7.98 ЮФЛ ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 24 6.18 ЮФЛ Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 22 4.69 ФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 8 31.12.2024 22 7.99 ЮЛ МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 29.05.2023 12 9.66 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 9 01.07.2021 10 8.96 ЮЛ

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными только в долларах США и евро. А наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 265, обеспечившие более 30% всех сделок с облигациями на биржевом рынке.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок заняли бумаги ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации ЗАО "Евроопт" и Белорусская железная дорога. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 879.79 млн.рублей, из них :

737.36 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (84% от объема);

21.09 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);

114.25 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (13%);

7.09 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 253.98 6.66 ЮЛ ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 180.24 4.41 ЮФЛ ВГДО 230 1000 USD 0 04.05.2023 100.09 7.86 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 29.11.2024 1.3 4.7 ЮФЛ Айгенис ЗАО Оп6 1000 USD 4.8 02.05.2024 1.27 4.79 ЮФЛ ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп28 1000 USD 7.5 31.08.2029 1.06 7.48 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 29.05.2023 33.07 9.66 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 9 01.07.2021 28.46 8.96 ЮЛ БТА Банк ЗАО Оп18 10000 BYN 10.04.2023 9.11 0 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок в январе возглавили ВГДО 152, обращающиеся только среди юридических лиц. На второй и третьей позиции рейтинга соответственно расположились соответственно ВГДО 265 и ВГДО 230. Валютная структура представлена сугубо долларом США.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации Конте Спа СООО. С небольшим отставанием, на второй позиции расположились бумаги Айгенис ЗАО. Валютная структура – полностью долларовая.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок в январе заняли бумаги МТБанк ЗАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.

В январе показатели деловой активности на рынке ценных бумаг существенно выросли по сравнению с последними месяцами 2019 года. Что выглядит особенно необычным, так как традиционно январь был месяц низкой активности инвесторов.

Основной вклад в такой прирост осуществил государственный сегмент.

Если темп сохранится, то к апрелю показатели биржевого рынка выйдут на новый, довольно высокий, уровень.