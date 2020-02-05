﻿ Обзор рынка облигаций: январь 2020. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обзор рынка облигаций: январь 2020

05.02.2020 17:27 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В январе на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 684 сделки:

  • 367 с государственными облигациями (54% от общего количества);
  • 68 с облигациями Национального банка РБ (10%);
  • 84 с облигациями остальных банков РБ (12%);
  • 165 с корпоративными облигациями (24%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Кол-во сделок

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

ВГДО 265

1000

USD

3.7

12.01.2027

230

4.41

ЮФЛ

ВГДО 257

1000

EUR

4

05.05.2025

62

7.34

ЮФЛ

ВГДО 152

1000

USD

7

12.08.2022

12

6.66

ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Кол-во сделок

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

ООО "ТЕНКинвест" Оп3

1000

USD

8

10.01.2022

42

7.98

ЮФЛ

ЗАО "Евроопт" Оп6

500

USD

6.2

12.01.2024

24

6.18

ЮФЛ

Белорусская железная дорога Оп12

1000

USD

4.7

16.06.2022

22

4.69

ФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Кол-во сделок

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

АСБ Лизинг ООО Оп114

100

BYN

8

31.12.2024

22

7.99

ЮЛ

МТБанк ЗАО Оп33

1000

BYN

10

29.05.2023

12

9.66

ЮЛ

Белинвестбанк ОАО Оп70

1000

BYN

9

01.07.2021

10

8.96

ЮЛ

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными только в долларах США и евро. А наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 265, обеспечившие более 30% всех сделок с облигациями на биржевом рынке.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок заняли бумаги ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации ЗАО "Евроопт" и Белорусская железная дорога. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 879.79 млн.рублей, из них :

  • 737.36 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (84% от объема);
  • 21.09 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);
  • 114.25 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (13%);
  • 7.09 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Объем сделок, млн.руб

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

ВГДО 152

1000

USD

7

12.08.2022

253.98

6.66

ЮЛ

ВГДО 265

1000

USD

3.7

12.01.2027

180.24

4.41

ЮФЛ

ВГДО 230

1000

USD

0

04.05.2023

100.09

7.86

ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Объем сделок, млн.руб

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

Конте Спа СООО Оп24

1000

USD

4.75

29.11.2024

1.3

4.7

ЮФЛ

Айгенис ЗАО Оп6

1000

USD

4.8

02.05.2024

1.27

4.79

ЮФЛ

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп28

1000

USD

7.5

31.08.2029

1.06

7.48

ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Объем сделок, млн.руб

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

МТБанк ЗАО Оп33

1000

BYN

10

29.05.2023

33.07

9.66

ЮЛ

Белинвестбанк ОАО Оп70

1000

BYN

9

01.07.2021

28.46

8.96

ЮЛ

БТА Банк ЗАО Оп18

10000

BYN

10.04.2023

9.11

0

ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок в январе возглавили ВГДО 152, обращающиеся только среди юридических лиц. На второй и третьей позиции рейтинга соответственно расположились соответственно ВГДО 265 и ВГДО 230. Валютная структура представлена сугубо долларом США.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации Конте Спа СООО. С небольшим отставанием, на второй позиции расположились бумаги Айгенис ЗАО. Валютная структура – полностью долларовая.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок в январе заняли бумаги МТБанк ЗАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.

В январе показатели деловой активности на рынке ценных бумаг существенно выросли по сравнению с последними месяцами 2019 года. Что выглядит особенно необычным, так как традиционно январь был месяц низкой активности инвесторов.

Основной вклад в такой прирост осуществил государственный сегмент.

Если темп сохранится, то к апрелю показатели биржевого рынка выйдут на новый, довольно высокий, уровень.

* без учета сделок РЕПО
** среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
*** Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы МИД Беларуси и Литвы обсудили БелАЭС и нефтегазовый вопрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика