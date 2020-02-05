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Обзор рынка облигаций: январь 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
В январе на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 684 сделки:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными только в долларах США и евро. А наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 265, обеспечившие более 30% всех сделок с облигациями на биржевом рынке.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок заняли бумаги ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации ЗАО "Евроопт" и Белорусская железная дорога. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 879.79 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок в январе возглавили ВГДО 152, обращающиеся только среди юридических лиц. На второй и третьей позиции рейтинга соответственно расположились соответственно ВГДО 265 и ВГДО 230. Валютная структура представлена сугубо долларом США.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации Конте Спа СООО. С небольшим отставанием, на второй позиции расположились бумаги Айгенис ЗАО. Валютная структура – полностью долларовая.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок в январе заняли бумаги МТБанк ЗАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.
В январе показатели деловой активности на рынке ценных бумаг существенно выросли по сравнению с последними месяцами 2019 года. Что выглядит особенно необычным, так как традиционно январь был месяц низкой активности инвесторов.
Основной вклад в такой прирост осуществил государственный сегмент.
Если темп сохранится, то к апрелю показатели биржевого рынка выйдут на новый, довольно высокий, уровень.
* без учета сделок РЕПО
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
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