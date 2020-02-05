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ЧП на улице Вильчковского в Барановичах. Очевидцы сообщают о гибели человека
05.02.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днем 5 февраля на ул. Вильчковского погиб человек. Предположительно, на него наехал грузовик.
Фото: Андрей Бурак
Фото с места происшествия в редакцию Intex-press прислал читатель. ЧП случилось около 16.30.
– Не знаю, что там произошло, но грузовики стояли впритирку друг к другу. Человек лежал практически между ними на дороге. Я так понял, его зажало между грузовиками или просто грузовик на него наехал, – рассказал автор фото.
Официальную информацию пока получить не удалось,
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Днем 5 февраля на ул. Вильчковского погиб человек. Предположительно, на него наехал грузовик. Фото: Андрей Бурак Фото с места происшествия в редакцию Intex-press...
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