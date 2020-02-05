ЧП на улице Вильчковского в Барановичах. Очевидцы сообщают о гибели человека

Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 5 февраля на ул. Вильчковского погиб человек. Предположительно, на него наехал грузовик.





Фото: Андрей Бурак

Фото с места происшествия в редакцию Intex-press прислал читатель. ЧП случилось около 16.30.

– Не знаю, что там произошло, но грузовики стояли впритирку друг к другу. Человек лежал практически между ними на дороге. Я так понял, его зажало между грузовиками или просто грузовик на него наехал, – рассказал автор фото.

Официальную информацию пока получить не удалось, ГАИ работает на месте происшествия.