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ЧП на улице Вильчковского в Барановичах. Очевидцы сообщают о гибели человека

05.02.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 5 февраля на ул. Вильчковского погиб человек. Предположительно, на него наехал грузовик.

ЧП на улице Вильчковского в Барановичах. Очевидцы сообщают о гибели человека

Фото: Андрей Бурак

Фото с места происшествия в редакцию Intex-press прислал читатель. ЧП случилось около 16.30.

– Не знаю, что там произошло, но грузовики стояли впритирку друг к другу. Человек лежал практически между ними на дороге. Я так понял, его зажало между грузовиками или просто грузовик на него наехал, – рассказал автор фото.

Официальную информацию пока получить не удалось, ГАИ работает на месте происшествия.

 
 
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  Днем 5 февраля на ул. Вильчковского погиб человек. Предположительно, на него наехал грузовик. Фото: Андрей Бурак Фото с места происшествия в редакцию Intex-press...
 
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