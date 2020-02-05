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Facebook заработал на Instagram $20 млрд

05.02.2020 18:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такую сумму социальная сеть смогла заработать благодаря рекламе в Instagram. Социальная сеть Instagram принесла компании Facebook Inc. 20 миллиардов долларов за год.

 Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет korrespondent.net

Сообщается, что такую сумму Facebook получил за доход от рекламы в соцсети на протяжении 2019 года. Также отмечается, что это составляет более четверти всей прибыли компании за минувший год.


В издании подчеркивают, что Facebook не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в отчетах о доходах.

Издание пишет, что в Facebook от комментариев на данную тему отказались.
 
 
Ссылка на источник 90
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Такую сумму социальная сеть смогла заработать благодаря рекламе в Instagram. Социальная сеть Instagram принесла компании Facebook Inc. 20 миллиардов долларов за год.
 
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