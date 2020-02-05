Facebook заработал на Instagram $20 млрд

korrespondent.net Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет





Сообщается, что такую сумму Facebook получил за доход от рекламы в соцсети на протяжении 2019 года. Также отмечается, что это составляет более четверти всей прибыли компании за минувший год.









В издании подчеркивают, что Facebook не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в отчетах о доходах.





Издание пишет, что в Facebook от комментариев на данную тему отказались.



