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«Чтобы можно было не 8, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье». Рачков о том, как стимулировать демографический рост
Источник материала: СТВ
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали во время съёмок программы
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Также прозвучали такие мнения на эту тему:
Кроме того, эксперты обсудили отношения Беларуси с США и Россией. Смотрите программу 5 февраля в 20.30 на СТВ.
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«Чтобы можно было не 8, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье». Рачков о том, как стимулировать демографический рост
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
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