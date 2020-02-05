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Убийство в Марьиной Горке: водолазы нашли тело погибшего

05.02.2020 19:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Труп убитого в Марьиной Горке 31-летнего мужчины водолазы ОСВОД искали в реке Свислочь больше недели.


© Photo : СК Беларуси

Как пишет Sputnik, водолазы обнаружили в реке тело мужчины, жестоко убитого компанией знакомых в Марьиной Горке, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Преступление было совершено 21 января в одной из квартир города: трое местных жителей – двое мужчин и женщина – до смерти избили 31-летнего знакомого, а его тело выбросили в Свислочь.

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий водолазами ОСВОД с применением специального оборудования и методик при обследовании акватории реки тело мужчины обнаружено и извлечено", – сказали в СК.

Там также проинформировали, что на месте в настоящее время работают следователи и эксперты.

Как ранее сообщал Sputnik, все трое подозреваемых задержаны, в отношении них УСК по Минской области возбудило дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное группой лиц).
 
 
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Труп убитого в Марьиной Горке 31-летнего мужчины водолазы ОСВОД искали в реке Свислочь больше недели.
 
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