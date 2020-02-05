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Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект указа об ипотеке готов и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске появится новый жилой квартал: где и когда построят?
5 февраля стало известно, что документ уже согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях. Он также вскоре будет направлен на рассмотрение главе государства.
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Новости Беларуси. Проект указа об ипотеке готов и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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