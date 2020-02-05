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Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси

05.02.2020 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект указа об ипотеке готов и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске появится новый жилой квартал: где и когда построят?

5 февраля стало известно, что документ уже согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы.

Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Необходимая проектная документация разработана, в том числе проект указа, в котором прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства. Мы его делаем на базе нашего закона об ипотеке, но отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в ходе работы этого закона.

Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси

Разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях. Он также вскоре будет направлен на рассмотрение главе государства.

Больше новостей экономики за 5 февраля читайте здесь

Люди в материале: Владимир Кухарев
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проект указа об ипотеке готов и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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