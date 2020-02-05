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Новости экономики за 05.02.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. БелАЗ подготовил к выходу на рынок обновлённый модельный ряд техники для аэропортов. Прежде всего это касается аэродромных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Машины для буксировки самолётов со взлётной массой до 600 тонн уже прошли все испытания. На заводе говорят, что по сравнению с предыдущим поколением, современные аэродромники получили абсолютно новую компоновку и целый ряд привлекательных для нового заказчика решений.
Премьера состоится уже 6 февраля. Предприятие участвует в выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации в Москве. Именно Россия является основным рынком сбыта такой техники.
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Новости Беларуси. БелАЗ подготовил к выходу на рынок обновлённый модельный ряд техники для аэропортов. Прежде всего это касается аэродромных тягачей, сообщили в...
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