Американская нефть для Беларуси: миф или реальность? Польша готова поставлять нефть по SWOP-схеме

Майкл Помпео: Американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Об этом в Минске после встречи с Александром Лукашенко заявил госсекретарь США





– США хотят помочь Беларуси создать свое суверенное государство, и наши производители энергоресурсов готовы обеспечивать вас необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно, – сказать нам и обратиться к нам.





В разгар нефтяной войны с Россией Лукашенко грозился запустить одну ветку нефтепровода «Дружба» в реверсном режиме, что чревато сокращение поставок нефти на Запад.









Аналитик Леонид Спаткай уверен, что американская нефть для Беларуси – реальный вариант снижения энергетической зависимости страны от России. Причем этот сценарий в итоге может обойтись дешевле.





- Из Новополоцка в латвийский Вентспилс идет трубопровод, по которой в свое время качали продукты нефтепереработки: бензин, солярку, мазут. Нефтепровод сегодня находится в законсервированном, но в исправном состоянии. Смысл запускать нефтепровод имеется только в том случае, если будут обеспечены бесперебойные поставки нефти. Хотя с точки зрения логистики выгоднее поставлять американскую нефть в польское Свиноустье, откуда перекачивать по нефтепроводу «Дружба» в Беларусь.





Однако за все время существования никто нефтепровод «Дружба» в реверсном режиме не запускал, как он будет работать – неизвестно. И надо ли заниматься такой ерундой? Существует мировая схема, которая называется SWOP. В чем ее суть? Польша закупает у России определенный объем нефти, которую доставляют к месту назначения по нефтепроводу “Дружба”; помимо цены на нефть Польша платит еще за перекачку.





Беларуси для внутреннего потребления требуется закупать 3-4 миллиона тонн нефти (в стране добывается примерно 1,4 миллиона тонн нефти). Если Беларусь выводит из оборота нитку нефтепровода “Дружба”, объемы прокачки нефти в Польшу сокращаются. А если допустить, что в польское Свиноустье поступают танкеры с американской нефтью для Беларуси: польские НПЗ уже приспособлены под переработку американской нефти. Беларуские НПЗ заточены под российскую нефть, высокосернистую, которая разбавляется беларуской, низкосернистой, нефтью.









Кстати, беларуская нефть подмешивается в российскую, которую после переработки Беларусь поставляет на Запад – иначе ее просто не покупали бы. Так вот: приходит, например, 80 тысяч тонн американской нефти в Свиноустье, поляки перерабатывают на своих заводах, а Беларусь такой же объем российской нефти, предназначенной для Польши, забирает из нефтепровода «Дружба». Вот вам и SWOP-схема. Сразу выпадает логистика, сразу удешевляются транспортные доходы. Во-первых, полякам не нужно платить за прокачку нефти – 650 километров по территории Беларуси, нам не надо тоже платить за прокачку нефти из Свиноустья до Мозыря или Новополоцка. Что самое интересное: поляки готовы пойти на поставки нефти по SWOP-схеме.





Для Польши такой вариант, несомненно, выгодный, поэтому власти страны пойдут на его реализацию. Естественно, если этот вариант предложат беларуские. Но предложат ли?











