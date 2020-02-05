В Тихом океане pH зашкаливает: вода разъедает панцири крабов









Ученые из Национального управления океаническими и атмосферными исследованиями пришли к выводу, что изменение уровня pH очень влияет на побережье.





В частности, из-за высокого уровня pH части панциря крабов Metacarcinus magister растворяются, вследствие чего страдают сенсорные органы животного. Это может негативно повлиять на экономику прибрежных районов.





Вследствие изменения кислотно-щелочного баланса происходит разъедание панцирей личинок крабов, а это ослабляет их способность передвигаться, искать пищу, а также противостоять хищникам. Таким образом, шансов дожить до зрелого возраст у крабов становится все меньше.





Аналогичные проблемы могут появиться и у других ракообразных: прочность их раковин и коралловых скелетов зависит от ионов карбоната, которых меньше в более кислых водах.





Напомним, ранее ученые NASA, используя данные со своего метеоспутника Suomi NPP, проследили движение дыма, исходящего от австралийских пожаров по всему земному шару, и показали, как он влияет на атмосферу.



