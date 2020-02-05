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Гуцериев намерен увеличить поставки нефти в Беларусь

05.02.2020 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тыс. тонн нефти. Об этом TUT.BY сообщили в «Сафмаре».

«100 тысяч тонн будет поставлено по железной дороге, 350 тысяч — по „трубе“», — сказали в «Сафмаре».

Поставки будут осуществлены с премией, сказал источник, знакомый с условиями контракта.

Ранее президент «Транснефти» (управляет нефтепроводом «Дружба») Николай Токарев сообщил, что планируемый «Сафмаром» объем поставок нефти на февраль составляет 250 тысяч тонн. До этого данную цифру озвучивала и сама группа «Сафмар».

В январе компании группы «Сафмар» поставили в Беларусь 500 тысяч тонн, сообщил ее представитель.


В первом квартале компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко, планировали поставить 750 тысяч тонн. Но уже в январе-феврале они могут перекрыть поставки.

НПЗ в Мозыре и Новополоцке продолжают работу с минимальной загрузкой в условиях отсутствия поставки сырья от других крупных российских нефтяных компаний.

Токарев удручен ситуацией, которая сложилась вокруг поставок нефти в Беларуси. Он надеется, что она может разрешиться после встречи президентов Беларуси и России 7 февраля в Сочи.
 
 
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Компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тыс. тонн нефти. Об этом TUT.BY сообщили в «Сафмаре».
 
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