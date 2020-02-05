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Олег Гайдукевич: «До сих пор в отношении Беларуси действуют санкции США – незаконные абсолютно»

05.02.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич: «Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Адна із самых гучных заяў гэтага візіта, што Беларусь і Злучаныя Штаты, кожная краіна вяртаюць у другую краіну сваіх паслоў. У сувязі з гэтым, вы ведаеце, бурна пачало абмяркоўвацца ў Інтэрнэце, хто прыедзе сюды, хто паедзе ад нас у Злучаныя Штаты. Як вам бачыцца гэтая праблема?

Гайдукевич: При всём диалоге, мы не должны допустить, чтобы, в том числе, из США вмешивались в политическую повестку нашей страны

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Безусловно, это важный визит. И надо напомнить то, как складывались эти отношения с Соединёнными Штатами Америки у Беларуси – достаточно непросто. При этом, не по нашей вине.

Мы никогда не предавали свою внешнюю политику. Мы всегда проводили её последовательно и очень честно по отношению ко всем своим партнёрам. Надо напомнить о том, что до сих пор в отношении Беларуси действуют санкции США – незаконные абсолютно, которые никаких оснований не имеют. Да, они чисто символические, может быть.

Игорь Марзалюк:
Я прашу прабачэння, Майк Пампеа казаў, што гэта першы крок дзеля таго, каб зняць санкцыі.

Олег Гайдукевич: «До сих пор в отношении Беларуси действуют санкции США – незаконные абсолютно»

Олег Гайдукевич:
Да, но чем важен этот визит, в принципе? Тем, что диалог – это всегда очень важно. Мы прекрасно знаем, что зачастую, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, судят о Беларуси из публикаций в Интернете, из каких-то слухов, рассказов, в том числе, и наших недоброжелателей. И Президент Беларуси подчеркнул: во-первых, вы увидите всё сами, во-вторых, из первых уст, от Президента Беларуси услышите ту ситуацию, как мы её видим. Во-вторых, на мой взгляд, растёт роль Беларуси, вообще, не только в регионе, а в мире, как страны, которая доказала, что в состоянии проводить самостоятельную внешнюю политику, во-вторых, играет всё большую роль в регионе, как донор безопасности. Мы это всегда подчёркиваем, и это видят.

И третий момент, на мой взгляд, этого визита, что у нас есть конкретная дорожная прагматичная карта в интересах Беларуси, как выстраивать отношения с США. Первый шаг, о котором мы говорим, – это возвращение дипломатических отношений на тот уровень, который должен быть между любыми странами, и особенно – с Беларусью. Мы видим заинтересованность в этом, в том числе Соединенных Штатов.

Но я один момент хочу отметить: в том числе и критика, которая иногда абсолютно несправедливо звучит в Интернете в отношении этого визита. Беларусь, с кем бы она ни выстраивала отношения, выстраивала и будет их выстраивать, исключительно исходя из своих национальных интересов. И, на мой взгляд, эта фраза ключевая, в том числе и в отношении этого важного визита госсекретаря. Но при этом мы должны понимать, что отношения строиться просто не будут. Мы не отступим от своих принципов, которые у нас есть, мы никогда не позволим, чтобы судьбу нашей страны решали где-то за рубежом. Люди только будут решать!

Люди в материале: Олег Гайдукевич, Игорь Марзалюк
 
 
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Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира». Олег Гайдукевич: «Ни один наш...
 
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