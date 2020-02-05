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Анастасия Боброва: «Мы вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»
Источник материала: СТВ
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Анастасия Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук, доцент:
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Анастасия Боброва: «Мы вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Дзяржава праводзіць нармальную...
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