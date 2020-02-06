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15 февраля 2020 года на Дубровенщине объявлен районный субботник

06.02.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

15 февраля 2020 года на Дубровенщине объявлен районный субботник

Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения субботника, в объемах, определяемых добровольно работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются на отдельный счет райисполкома BY58AKBB36419030000692200000BYN, В1С AKBBBY21215, УНП 300168525 ЦБУ №210 г.Дубровно филиала № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша, с пометкой районный субботник.
Заработанные в день проведения субботника средства будут направлены на благоустройство воинских захоронений, братских могил на территории района, а также создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и физически ослабленных лиц в УЗ «Осинторфская больница сестринского ухода».

 
 
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Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения субботника, в объемах, определяемых добровольно работниками, в том числе работниками,...
 
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