15 февраля 2020 года на Дубровенщине объявлен районный субботник

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения субботника, в объемах, определяемых добровольно работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются на отдельный счет райисполкома BY58AKBB36419030000692200000BYN, В1С AKBBBY21215, УНП 300168525 ЦБУ №210 г.Дубровно филиала № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша, с пометкой районный субботник.

Заработанные в день проведения субботника средства будут направлены на благоустройство воинских захоронений, братских могил на территории района, а также создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и физически ослабленных лиц в УЗ «Осинторфская больница сестринского ухода».