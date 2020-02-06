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«Это борьба за то, чтобы полных женщин тоже считали достойными секс-объектами». Резкое мнение о бодипозитиве
Источник материала: Tut.by
Наш колумнист Елена Радион убеждена, что бодипозитивное движение никак не поддерживает женщин, а напротив — унижает их и на столетие отбрасывает в борьбе за свои права. Необычный взгляд на тему, которая редко оставляет кого-то равнодушным, — в этой колонке.
В последнее время нельзя открыть страницу в интернете без того, чтобы на тебя не посыпались бодипозитивные фотографии полуобнаженных девушек плюс-сайз. Подтекст всегда одинаков: «плюс-сайз — это сексуально, и мужчины, которые этого не понимают, — идиоты».
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