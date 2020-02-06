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«Это борьба за то, чтобы полных женщин тоже считали достойными секс-объектами». Резкое мнение о бодипозитиве

06.02.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Елена Радион убеждена, что бодипозитивное движение никак не поддерживает женщин, а напротив — унижает их и на столетие отбрасывает в борьбе за свои права. Необычный взгляд на тему, которая редко оставляет кого-то равнодушным, — в этой колонке.

В последнее время нельзя открыть страницу в интернете без того, чтобы на тебя не посыпались бодипозитивные фотографии полуобнаженных девушек плюс-сайз. Подтекст всегда одинаков: «плюс-сайз — это сексуально, и мужчины, которые этого не понимают, — идиоты».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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Наш колумнист Елена Радион убеждена, что бодипозитивное движение никак не поддерживает женщин, а напротив - унижает их и на столетие отбрасывает в борьбе за свои...
 
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