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В украинском учебнике нашли карту из Skyrim
Источник материала: Tut.by
Недавно в Сети
Авторы учебника — Валерий Пеструшко и Анна Уварова, книгу издали в 2014 году. Судя по информации в конце пособия, оно «рекомендовано Министерством образования и науки» Украины. TJournal
Во втором разделе учебника
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Судя по информации в конце пособия, оно «рекомендовано Министерством образования и науки» Украины.
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