В украинском учебнике нашли карту из Skyrim

Источник материала: Tut.by

Недавно в Сети обсуждали украинский учебник по всемирной истории, в который попал Киану Ривз. Оказалось, что так и было задумано. А теперь в украинском учебнике географии за шестой класс нашли карту из популярной компьютерной игры, о чем рассказали в Facebook.

Авторы учебника — Валерий Пеструшко и Анна Уварова, книгу издали в 2014 году. Судя по информации в конце пособия, оно «рекомендовано Министерством образования и науки» Украины. TJournal добавляет , что книга издана большим тиражом — более чем сто тысяч экземпляров.

Во втором разделе учебника на 36-й странице размещена миниатюрная карта, есть подпись «Земля на плане и карте». Судя по всему, ее взяли из популярной компьютерной игры — The Elder Scrolls V: Skyrim. Первое фото ниже — скрин из учебника, второе — карта игрового мира из Skyrim:







