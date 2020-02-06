ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В украинском учебнике нашли карту из Skyrim

06.02.2020 10:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недавно в Сети обсуждали украинский учебник по всемирной истории, в который попал Киану Ривз. Оказалось, что так и было задумано. А теперь в украинском учебнике географии за шестой класс нашли карту из популярной компьютерной игры, о чем рассказали в Facebook.

Авторы учебника — Валерий Пеструшко и Анна Уварова, книгу издали в 2014 году. Судя по информации в конце пособия, оно «рекомендовано Министерством образования и науки» Украины. TJournal добавляет, что книга издана большим тиражом — более чем сто тысяч экземпляров.

Во втором разделе учебника на 36-й странице размещена миниатюрная карта, есть подпись «Земля на плане и карте». Судя по всему, ее взяли из популярной компьютерной игры — The Elder Scrolls V: Skyrim. Первое фото ниже — скрин из учебника, второе — карта игрового мира из Skyrim:




 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по информации в конце пособия, оно «рекомендовано Министерством образования и науки» Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
ФПБ предлагает отрегулировать начисление пенсий работающим пенсионерам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика