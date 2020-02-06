Исаакий Далматский и другие лики… Редкая выставка книжной иллюстрации открылась в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Редкая выставка книжной иллюстрации открылась 5 февраля 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности». “Книжная миниатюра Георгия Панайотова. Преподобный Исаакий Далматский и другие лики…” из собрания Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Санкт-Петербург. Бумага, золото, акрил.

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В экспозиции представлены миниатюры, иллюстрирующие жития святых, выполненные художником на протяжении нескольких лет.





Георгий Панайотов родился в Бресте в 1989 г., окончил СШ № 7, учился рисовать у Павла Кульши. Несколько лет жил семья жила в Болгарии, где мальчик начал постигать искусство иконописи. В 1999 году в филиале «Спасенные художественные ценности» прошла первая выставка 10-летнего художника, которая запомнилась брестчанам. Новый вернисаж собрал огромное число зрителей, среди которых главы дипломатических ведомств России и Польши в Бресте, священнослужители, художники.





В творческом багаже Георгия Панайотова – десятки проектов, осуществленных для храмов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов России и зарубежья, в т.ч. Беларуси. В настоящее время художник живет и работает в Санкт Петербурге.