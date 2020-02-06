ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исаакий Далматский и другие лики… Редкая выставка книжной иллюстрации открылась в Бресте

06.02.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Редкая выставка книжной иллюстрации открылась 5 февраля 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности». “Книжная миниатюра Георгия Панайотова. Преподобный Исаакий Далматский и другие лики…” из собрания Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Санкт-Петербург. Бумага, золото, акрил.

Бресте" alt="Исаакий Далматский и другие лики… Редкая выставка книжной иллюстрации открылась в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/02/1580974805761283.jpg">

В экспозиции представлены миниатюры, иллюстрирующие жития святых, выполненные художником на протяжении нескольких лет.

Исаакий Далматский и другие лики… Редкая выставка книжной иллюстрации открылась в Бресте

Георгий Панайотов родился в Бресте в 1989 г., окончил СШ № 7, учился рисовать у Павла Кульши. Несколько лет жил семья жила в Болгарии, где мальчик начал постигать искусство иконописи. В 1999 году в филиале «Спасенные художественные ценности» прошла первая выставка 10-летнего художника, которая запомнилась брестчанам. Новый вернисаж собрал огромное число зрителей, среди которых главы дипломатических ведомств России и Польши в Бресте, священнослужители, художники.

Исаакий Далматский и другие лики… Редкая выставка книжной иллюстрации открылась в Бресте

В творческом багаже Георгия Панайотова – десятки проектов, осуществленных для храмов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов России и зарубежья, в т.ч. Беларуси. В настоящее время художник живет и работает в Санкт Петербурге.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Редкая выставка книжной иллюстрации открылась 5 февраля 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности». “Книжная миниатюра Георгия Панайотова....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 6 февраля стартует международный симпозиум «Писатель и время»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика