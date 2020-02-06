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В Минске 6 февраля стартует международный симпозиум «Писатель и время»

06.02.2020 10:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный симпозиум «Писатель и время» стартует в рамках XXVII международной книжной выставки-ярмарки. Форум торжественно открылся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске 6 февраля стартует международный симпозиум «Писатель и время»

6 февраля на культурный диалог соберутся прозаики, поэты, публицисты, переводчики из почти трех десятков стран. Ряд интересных презентаций ожидается у белорусского стенда. Почетный гость форума, Россия, в свою очередь, тоже представит книжные новинки. Известные авторы пообщаются с поклонниками и проведут автограф-сессии. Обещает удивить и центральный экспонент вернисажа – США. 

В Минске 6 февраля стартует международный симпозиум «Писатель и время»

Посетителям предложат настольные игры, коллекцию винтажных плакатов, виртуальные ресурсы и фотозоны.   

Книжную атмосферу можно почувствовать еще по дороге на выставочную площадку. Гостей доставляет по проспекту Победителей поэтический автобус.  

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Новости Беларуси. Международный симпозиум «Писатель и время» стартует в рамках XXVII международной книжной выставки-ярмарки. Форум торжественно открылся накануне,...
 
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