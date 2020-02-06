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Февральские музыкальные вечера пройдут 8-27 февраля в Пинске

06.02.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске с 8 по 27 февраля пройдет XXVI фестиваль "Февральские музыкальные вечера", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор городского концертного зала Лариса Якушевич.

Февральские музыкальные вечера пройдут 8-27 февраля в Пинске

Всего запланировано пять концертов. В течение месяца перед слушателями выступят ведущие музыканты страны и зарубежья. В программе - классическая и народная музыка, латиноамериканские мелодии, джазовые композиции, оригинальные обработки музыки из известных кинофильмов. Прозвучат старинные русские и современные романсы Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Микаэла Таривердиева, Исаака Шварца, вокальный цикл Роберта Шумана. Особенностью нынешнего фестиваля станут дуэты, из которых практически полностью состоит афиша.

Творческий форум начнется с вечера камерной вокальной музыки. Гостиная Татьяны Старченко презентует пинчанам концерт "Любовь и жизнь женщины" с участием солистки Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Татьяны Третьяк (сопрано). 12 февраля перед публикой выступит фортепианный дуэт солистов Белгосфилармонии Валерия Боровикова и Натальи Котовой. 21 февраля эстафету подхватят балалаечник Никита Монин и его брат-гитарист Юрий. Лауреаты международных конкурсов и фестивалей из Бреста впервые выступят в Пинске в ходе своего гастрольного тура по Беларуси. На 25 февраля запланирован концерт органной музыки лауреатов международных конкурсов минчанки Елизаветы Морозовой и Екатерины Ивановой из Витебска.

Февральские музыкальные вечера пройдут 8-27 февраля в Пинске

По уже сложившейся традиции цикл творческих встреч завершит 27 февраля городской камерный оркестр под управлением Оксаны Макаревич. Любимцы публики подготовили новую программу, в которую вошли произведения классиков и современных авторов. Выступление оркестра будет сопровождать органная музыка, планируется много вокальных номеров исполнителей. В частности, прозвучит соло на домре, флейте, саксофоне.

"Возможно, музыкальных вечеров будет шесть. Мы сейчас ведем переговоры с пинским клубом бардов по организации вечера авторской песни с участием московского музыканта Александра Макаренкова. Концерт планируется на 22 февраля", - дополнила директор городского концертного зала.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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