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В Новополоцке 13-летний подросток ушёл из школы и пропал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Новополоцке ищут 13-летнего подростка.
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Пятого февраля подросток ушел с места учебы и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно.
На вид Максиму 13 лет. Его рост составляет около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые средней длины.
Школьник был одет в черную вязаную шапку, коричневую куртку, штаны и черные кеды. С собой имел синий рюкзак.
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Новости Беларуси. В Новополоцке ищут 13-летнего подростка. По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Мороза Максима...
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