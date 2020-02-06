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В Новополоцке 13-летний подросток ушёл из школы и пропал

06.02.2020 11:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Новополоцке ищут 13-летнего подростка.  

По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Мороза Максима Дмитриевича. Парень родился в 2006 году. 

Пятого февраля подросток ушел с места учебы и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно.  

В Новополоцке 13-летний подросток ушёл из школы и пропал
Фото: УВД Витебского облисполкома  

На вид Максиму 13 лет. Его рост составляет около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые средней длины.  

Школьник был одет в черную вязаную шапку, коричневую куртку, штаны и черные кеды. С собой имел синий рюкзак.  

Любую информацию о местонахождении парня просят сообщить по телефонам 8 033 678 12 70 либо 102.  

Люди в материале: Мороз Максим
 
 
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Новости Беларуси. В Новополоцке ищут 13-летнего подростка.   По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Мороза Максима...
 
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