В Новополоцке 13-летний подросток ушёл из школы и пропал

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Новополоцке ищут 13-летнего подростка.

По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Мороза Максима Дмитриевича. Парень родился в 2006 году.

Пятого февраля подросток ушел с места учебы и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно.



Фото: УВД Витебского облисполкома

На вид Максиму 13 лет. Его рост составляет около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые средней длины.

Школьник был одет в черную вязаную шапку, коричневую куртку, штаны и черные кеды. С собой имел синий рюкзак.