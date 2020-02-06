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В полуфинале мини-футбольной Лиги чемпионов в Минске «Барселона» сыграет с КПРФ
Источник материала: Tut.by
В Минске прошла жеребьевка финальной стадии Лиги чемпионов по мини-футболу. Ее проводил экс-полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб.
«Барселона» сыграет в полуфинале с КПРФ, а «Мурсия» — с «Тюменью».Матчи пройдут на «Минск-Арене» 24 апреля в 18:00 и 21:00.
26 апреля состоятся поединок за третье место и финал.
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В Минске прошла жеребьевка финальной стадии Лиги чемпионов по мини-футболу. Ее проводил экс-полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб.
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