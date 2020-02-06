В полуфинале мини-футбольной Лиги чемпионов в Минске «Барселона» сыграет с КПРФ

Источник материала: Tut.by

В Минске прошла жеребьевка финальной стадии Лиги чемпионов по мини-футболу. Ее проводил экс-полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб.



Фото: www.fcbarcelona.com

«Барселона» сыграет в полуфинале с КПРФ, а «Мурсия» — с «Тюменью».Матчи пройдут на «Минск-Арене» 24 апреля в 18:00 и 21:00.

26 апреля состоятся поединок за третье место и финал.