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В полуфинале мини-футбольной Лиги чемпионов в Минске «Барселона» сыграет с КПРФ

06.02.2020 11:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске прошла жеребьевка финальной стадии Лиги чемпионов по мини-футболу. Ее проводил экс-полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб.


Фото: www.fcbarcelona.com

«Барселона» сыграет в полуфинале с КПРФ, а «Мурсия» — с «Тюменью».Матчи пройдут на «Минск-Арене» 24 апреля в 18:00 и 21:00.

26 апреля состоятся поединок за третье место и финал.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошла жеребьевка финальной стадии Лиги чемпионов по мини-футболу. Ее проводил экс-полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб.
 
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