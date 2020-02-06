Чемионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить жизнь самоубийством

Источник материала: Tut.by

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщает агентство «Москва».



Фото: Instagram Александры Солдатовой

«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.

На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что следователи проводят по данному факту проверку.

В интервью от 4 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.