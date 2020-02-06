Проекты домов с мусоропроводом - прошлый век. Но когда их прекратят строить?

Источник материала: Tut.by

Еще совсем недавно многоэтажные дома проектировались и строились с мусоропроводами в подъездах — эта опция считалась достижением цивилизации. Но в современные реалии они не вписываются и их теперь массово заваривают. В то же время новостройки с таким техническим решением утилизации бытового мусора продолжают появляться и мусоропроводы в них заваривают, даже не начав эксплуатировать. Люди удивляются — зачем застройщики проектируют и тратят деньги на то, что не востребовано?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мусоропроводы в жилых домах стали появляться в середине прошлого века. Такой способ утилизации отходов считался прогрессивным. В нашей стране так считали до 2014 года — мусоропроводы были обязательным элементом многоэтажных домов (свыше пяти этажей), их наличие прописывалось в строительных нормах.

В 2014 году нормы изменились. Как сообщили в Минстройархитектуры, «в действующей редакции технического кодекса установившейся практики „Жилые здания. Строительные нормы проектирования“ установлено, что устройство мусоропроводов в жилых домах допускается, если это предусмотрено заданием на проектирование».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Из этого следует, что застройщик вправе отказаться от этой потерявшей актуальность опции. И стоит отметить, что большинство частных и госзастройщиков, как только появилась возможность проектировать дома без мусоропровода, воспользовались этим.

По информации Минстройархитектуры, сегодня жилые дома, как правило, проектируются и строятся без мусоропровода. При этом на дворовой территории предусматриваются контейнерные площадки для раздельного сбора мусора.

Гомель первым из областных центров еще в 2013 году полностью отказался от мусоропроводов. В Гродно последний был заварен в 2017 году.

Все это вписывается в современную политику государства, направленную на раздельный сбор и вторичную переработку. Но ведь до сих пор сдаются многоэтажки с мусоропроводами. Выглядит это как саботаж всех предпринимаемых усилий.

Кроме того, наличие мусоропровода в проекте отражается на себестоимости дома. Ведь кроме устройства самого мусоропровода требуется заложить и систему его пожаротушения, вентиляции и санитарной очистки. Учитывая, что сразу после сдачи дома эксплуатирующая организация скорее всего его «законсервирует», то это еще и бесцельная трата денег за «квадраты», которые не будут использоваться оплатившими их жильцами. Помещения с выходом к мусоропроводу попросту закрываются на ключ и пустуют, потому что по пожарным нормам хранить там ничего нельзя.

Впрочем, масштаб этой проблемы не стоит раздувать. В крупнейшем домостроительном комбинате столицы рассказали, что сейчас только несколько застройщиков по прежнему заказывают у проектировщиков устаревшие типовые проекты с мусоропроводом. В тех случаях, когда ДСК сам выступает в роли заказчика, в задании на проектирование их уже нет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

И если застройщик до сих пор строит дома с мусоропроводом, то он просто работает вне прогресса и руководствуется нормами и принципами прошлого века, когда мусоропровод считался достижением цивилизации.

Вероятно, что старые проекты уже в ближайшее время будут сданы в архив — в Минстройархтектуры сообщили, что в утвержденных в декабре 2019 года строительных нормах «Жилые здания», которые будут обязательными для применения и сменят действующие ТКП, требование по устройству мусоропроводов не предусмотрено.