Источник материала: Виртуальный Брест

Известный американский актер Джаред Падалеки на своей странице в Instagram пошутил о старых белорусских деньгах, Министерство иностранных дел в ответ пригласило его посетить Беловежскую пущу, сообщает БЕЛТА.





Джаред Падалеки в своем Instagram опубликовал селфи: в руках он держит старые деньги: купюру в 50 копеек с изображение белки и в 25 рублей с изображением лося.





"Теперь, когда понятно, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить Беларусь за тайный сговор по созданию дизайна официальной валюты… Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный разговор. (Хотя ЛОСЬ и должен был стоить дороже!!!)", - написал актер, которого в сериале "Сверхъестественное" часто называют Лось.

На момент написания заметки его публикация набрала более 302 тыс. лайков и почти 3,3 тыс. комментариев.

Белорусский МИД в комментариях под постом пошутил, что эта информация должна была остаться секретом. "Кстати, много лосей в нашей Беловежской пуще, приезжайте и убедитесь в этом сами!", - пригласили они знаменитость в Беларусь.