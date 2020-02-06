Александр Лукашенко поблагодарил главу ЕБРР за сотрудничество с Беларусью

Источник материала: Радзiма

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти за сотрудничество с Беларусью и предложил в его честь назвать одну из дорог страны. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом ЕБРР, сообщает БелТА .

«К великому сожалению, вы решили закончить свой период руководства банком. Я еще раз подчеркиваю: очень жаль, — сказал Президент, приветствуя руководителя банка. — Тем не менее жизнь есть жизнь, она на этом не заканчивается. Будет очень правильно, если я от имени белорусского народа вас поблагодарю за все, что было сделано в период руководства вами банком в Беларуси».

За годы сотрудничества ЕБРР инвестировал в страну 3 млрд евро. Только за прошлый год объем инвестиций составил около 400 млн евро. «Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю, — подчеркнул Александр Лукашенко и с долей юмора продолжил: — Надо одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка».

По его словам, Беларусь надеется на дальнейшее сотрудничество с банком в сфере строительства и реконструкции дорог. «Ведь дороги, которые мы с вами построили, они не только для белорусов, а может, и не столько для белорусов, сколько для России, других восточных государств и Европейского союза, — обратил внимание Президент. — Только за прошлый год по дорогам Беларуси с востока на запад перемещено 110 млн т груза. И более 70% — это грузы не для Беларуси».

Александр Лукашенко также рассчитывает на продолжение эффективного взаимодействия с новым руководством ЕБРР, а также с Сумой Чакрабарти в новой должности. «Вы очень видный человек в Великобритании. Если вы останетесь в Лондоне, мы очень рассчитываем, что вы поможете нам установить такие же дружеские отношения между Беларусью и Великобританией, какие у нас сложились с вашим банком», — отметил глава государства.

«Учитывая, что вы наш надежный, лучший друг, знайте, что в Беларусь вы можете приехать в любое время, — добавил он. — Мы вас с удовольствием всегда встретим».

В свою очередь Сума Чакрабарти поблагодарил белорусского лидера за такую высокую оценку его деятельности во главе банка: «Вы заставили меня немного засмущаться». Он подчеркнул, что отношения между Беларусью и ЕБРР укреплялись благодаря поддержке со стороны Александр Лукашенко. «Именно под вашим руководством мы проводили здесь много проектов и предпринимали усилия для развития государства», — отметил президент ЕБРР.

Сума Чакрабарти вступил в должность президента ЕБРР в 2012 году, в 2016-м был переизбран на этот пост еще на четыре года. Поскольку он не планирует переизбираться еще раз, в июле 2020 года срок его полномочий истекает.

В марте 2020 года также завершается срок полномочий главы представительства банка в Беларуси Александра Пивоварского, который работал в этой должности с 2016 года. Уже известно, что пост займет Марина Петров. До назначения она была заместителем главы представительства ЕБРР в Украине.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года, ей принадлежат 6002 акции (0,2% от общего числа). Объем финансовых ресурсов, предоставленных ЕБРР с 1992 по 2019 год, составил порядка 2,9 млрд евро.

В 2019-м годовой объем инвестиций банка в Беларусь достиг беспрецедентного уровня, превысив рекорд 2018 года в 360 млн евро, и составил 390 млн евро. Это позволило Беларуси занять девятое место среди стран по годовому объему операций ЕБРР в 2019 году. Наибольшую финансовую помощь от банка получили Египет, Украина и Турция.

Общее количество годовых инвестиций ЕБРР в прошлом году также достигло рекордных показателей за всю историю банка — 10,1 млрд евро, которые были вложены в 452 проекта (в 2018-м — 9,5 млрд евро).