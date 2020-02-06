Звезда сериала «Сверхъестественное» сделал фото с белорусскими «зайчиками»

Американский актер Джаред Падалеки, широко известный по сериалу «Сверхъестественное», сфотографировался со старыми белорусскими деньгами, которые использовались в начале 1990-х годов. Снимок актер выложил в социальной сети Instagram.

«Теперь, когда я вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить страну #Беларусь за сговор со мной по поводу дизайна их официальной валюты… Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный звонок (За исключением лося, который должен был стоить больше!)», – сделал шуточную подпись под снимком актер. Юмор ситуации в том, что героя Падалеки в сериале «Сверхъестественное» часто называют Лосем.

К слову, снимок не остался незамеченным белорусским МИД. В ответ на публикацию представители ведомства в шуточной форме пригласили Падалеки приехать в Беловежскую пущу, отметив, что там водится много лосей.