Источник материала: Новости Волковыска

4 февраля глава государства высказался по делу директоров сахарных заводов. По его словам, в скандале замешаны также и люди в погонах.

Вечером того же дня телеканал «Беларусь 1» в программе «Панорама» показал спецрасследование «Сахарная мафия».

В нем начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек подтвердил появившиеся раннее сообщения о возможной причастности к делу экс-главы 2-го управления – заместителя начальника ГУБОПиК МВД полковника Владимира Тихини.

Описав масштаб происходящего в сахарной отрасли, авторы сюжета делают вывод, что провернуть подобное без серьезного покровительства было бы невозможно:

— К схеме подключают бывшего замначальника ГУБОПиК Владимира Тихиню. Увы, но легендарный борец с коррупцией и бандитизмом в девяностых и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему.

В сюжете продемонстрировали фрагмент оперативной съемки, на котором был якобы заснят момент передачи Тихине взятки. И рассказали, за что бывший борец с коррупцией получал денежные награды: предупреждал участников схемы о проводимых в отношении них розыскных мероприятий, давал советы по конспирации и уничтожению следов, а также гарантировал прекращение проверок.

— Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора «Белгоспищепрома» неугодного участникам преступной группы кандидата, при котором данная преступная схема не смогла бы существовать, — рассказал представитель КГБ Константин Бычек.

В сюжете особо подчеркивается, что Тихиню, как наиболее опытного, задержали первым.

Напомним, что за свои заслуги в бытность замначальника ГУБОПиК Тихиня получил репутацию «грозы воров в законе». Именно он возглавлял оперативную группу, задержавшую банду Сергея Морозова — одну из самых влиятельных и кровавых ОПГ в истории страны.