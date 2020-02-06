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"Выжить в Беларуси". Правозащитники предлагают беларусам недетскую игру

06.02.2020 13:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волонтерская служба "Весны" вместе с командой волонтеров MAYDAY из Могилева приглашает поучаствовать в социально-правозащитной игре с полным вовлечением "Выжить в Беларуси".



Игра разработана командой MAYDAY и уже успешно прошла в Могилеве.

Наверное, все когда-нибудь в жизни играли в настольные игры, где нужно бросать игральную кость, а потом идти на столько шагов, сколько выпало на кубике. Эта игра чем-то похожа. Только вместо фишек будут ходить сами участники, кубик будет побольше, а главное - к концу доберутся не все (повезет, если хоть кто-нибудь доберется).

Игроков на их большом игровом поле будут ждать различные ловушки и сложности, с которыми сталкивается в повседневной жизни большинство белорусов.

Главная цель - выжить. Ну, или хотя бы прожить дольше остальных, потому что игровое государство готовит множество сюрпризов - от уголовного преследования до депутатского мандата.


Что, где, когда и какие требования?

Игра "Выжить в Беларуси" пройдет в субботу, 8 февраля, в Минске.

Место - площадка "Территория прав" (ст.м. "Уручье", ул. Ложинская, 16, помещение 404).

Начало - в 15.00.

Вход свободный, но по предварительной регистрации. Количество участников ограничено для удобства игроков. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.gle/XtME3xqTAwzarrKb8.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Волонтерская служба "Весны" вместе с командой волонтеров MAYDAY из Могилева приглашает поучаствовать в социально-правозащитной игре с полным вовлечением "Выжить в...
 
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