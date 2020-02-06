ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите, как 59-летний Бандерас танцует канкан

06.02.2020 13:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный актер Антонио Бандерас в телевизионном шоу продемонстрировал, в какой прекрасной форме находится в свои 59 лет. Он станцевал канкан с ведущим шоу Конаном О’Брайеном, пишет Medialeaks.


Фото: Reuters

Бандерас рассказал, что исполнил свою мечту: купил театр в родном городе — Малаге (Испания). Бандерас уже поставил мюзикл «Кордебалет» (A Chorus line). Сам он исполнил роль хореографа Зака. Актер заявил, что находится в отличной форме, так как каждый день перед шоу много тренируется.

Актер согласился показать несколько танцевальных движений, а в конце с легкостью станцевал канкан.

Видео: Team Coco

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный актер Антонио Бандерас в телевизионном шоу продемонстрировал, в какой прекрасной форме находится в свои 59 лет. Он станцевал канкан с ведущим шоу Конаном...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Выжить в Беларуси". Правозащитники предлагают беларусам недетскую игру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика