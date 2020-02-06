Посмотрите, как 59-летний Бандерас танцует канкан

Источник материала: Tut.by

Известный актер Антонио Бандерас в телевизионном шоу продемонстрировал, в какой прекрасной форме находится в свои 59 лет. Он станцевал канкан с ведущим шоу Конаном О’Брайеном, пишет Medialeaks .



Фото: Reuters

Бандерас рассказал, что исполнил свою мечту: купил театр в родном городе — Малаге (Испания). Бандерас уже поставил мюзикл «Кордебалет» (A Chorus line). Сам он исполнил роль хореографа Зака. Актер заявил, что находится в отличной форме, так как каждый день перед шоу много тренируется.

Актер согласился показать несколько танцевальных движений, а в конце с легкостью станцевал канкан.

Видео: Team Coco