Выпускные экзамены планируют объединить с ЦТ

Источник материала: Единство

По словам Игоря Карпенко, министерство видит «резерв для дальнейшего сокращения нагрузки на учащихся без ущерба для качества образования путем использования межпредметных связей».

Сокращаться нагрузка будет в том числе за счет возможного совмещения выпускных экзаменов с ЦТ. Министр привел данные независимого исследования: большинство опрошенных родителей, учителей и учеников высказалось за это предложение.

«Например, по одному из языков, русскому или белорусскому, и по математике», — конкретизировал министр.

Нашла поддержку и идея со сдачей выпускного экзамена по иностранному языку в устной форме. «Нам необходимо лишь ускорить эту работу на уровне экспертов и соответствующих методических служб. Нужно еще раз все проработать, взвесить и приступить к внедрению этого подхода», — сказал Игорь Карпенко.

Министр считает необходимым откорректировать учебную программу по информатике. «Большинство современных детей приходит в школу уже владея первичными навыками обращения с гаджетами», — отметил Игорь Карпенко. В школах совместно с Парком высоких технологий активно внедряется STEM-образование. «Здесь необходимо разработать единые подходы к его организации и содержанию», — считает он.

Десятые и одиннадцатые классы с этого года могут учить информатику на базовом и повышенном уровне. По мнению министра, такую возможность в рамках допрофильного обучения нужно дать восьмым и девятым классам. «И даже предусмотреть в этих классах изучение нескольких языков программирования», — добавил министр.

В 2019-2020 учебном году по новым учебным программам занимаются ученики 1–9 классов, в 8–9 классах школьники могут изучать отдельные предметы на повышенном уровне.