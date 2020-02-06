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Где живут самые романтичные белорусы

06.02.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Составлен рейтинг самых романтичных городов страны

Где живут самые романтичные белорусы
Команда аналитиков Picodi.com проверила статистику «романтичных» поисковых запросов в интернете и составила рейтинг самых романтичных городов Беларуси.

В поисках любви


В списке фраз, которые рассматривались, были «валентинки», «признание в любви», «свидание», «цветы» и др., связанные с Днём святого Валентина. Частота подобных запросов перед праздником всех влюблённых возрастает во всей Беларуси. Однако, в некоторых городах стремление приятно провести время со «второй половинкой» растёт больше, чем в других.

Результаты обработки статистических данных Google по Беларуси показали, что самые романтичные беларусы живут в Жодино, Новополоцке и Пинске. В этих городах рост поисковых запросов, связанных с Днём всех влюблённых, был самый большой. Жодино — это небольшой город (64 тыс. жителей), а его ведущая отрасль — промышленность. Тем не менее именно жодинцы больше остальных беларусов ценят тёплые отношения и романтику.

Минск замыкает первую пятёрку «романтиков». Видимо, жителей мегаполиса отвлекает от Валентинова дня рабочая суета.

Среди 21 исследованного города меньше всего интересуются Днём святого Валентина и всем, что с ним связано, в Борисове (21 место), Гомеле (20 место) и Бобруйске (19 место).

Весь рейтинг выглядит следующим образом:


Методология


Рейтинг основан на сравнении роста популярности запросов в поисковой системе Google за период январь-февраль 2019 года (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). В исследование были включены города Беларуси с численностью от 50 тыс. человек кроме города Слуцка, для которого данные отсутствовали.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Составлен рейтинг самых романтичных городов страны
 
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