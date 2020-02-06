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Объемы денежных переводов из-за границы в Беларусь в 2019 году снизились

06.02.2020 15:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Объемы денежных переводов из-за границы в Беларусь в 2019 году снизились
Flickr.com

В Беларуси в 2019 году упали объемы денежных переводов из-за границы. По сравнению с 2018 годом объемы сократились на 2,9%, сообщают в Нацбанке.

Объемы денежных переводов из-за границы в Беларусь в 2019 году снизились Беларусбанк прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO

Общая сумма переводов в Беларусь через международные системы денежных переводов в 2019 году составила $316,76 млн против $326,04 млн в 2018-м. За 2019 год из Беларуси было отправлено денежных переводов на $184,11 млн. Это на 5,2% больше, чем в 2018 году, когда было отправлено $175,01 млн.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $270,35 (в 2018-м – $287,67), из Беларуси – $381,63 ($364,2). При подсчете учитывались денежные переводы через международные системы Western Union, Юнистрим, «Золотая Корона», Money Gram, BLIZKO, Contact, «Колибри», Faster, Ria Money Transfer.

Через внутригосударственные системы денежных переводов в 2019 году было переведено почти 2,8 млн руб., в 2018-м – 5,3 млн руб. При этом средняя сумма одного перевода выросла с 204,78 руб. до 261,62 руб. в 2019-м. В статистике учтены переводы через системы «Экспресс-перевод» (Белинвестбанк), «Хуткія грошы» (Белагропромбанк), «Стриж» (Беларусбанк, система закрыта с 1 сентября 2019 года), «Грошы-скараходы» (Банк БелВЭБ, система закрыта с 1 октября 2019 года).

 
 
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Объемы сократились на 2,9% по сравнению с 2018 годом.
 
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