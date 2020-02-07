﻿ Футболист зажигает в UFC, «Бавария» и Лейпциг много забьют и Минск против Риги в КХЛ. Наши прогнозы. 21.by
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Футболист зажигает в UFC, «Бавария» и Лейпциг много забьют и Минск против Риги в КХЛ. Наши прогнозы

07.02.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Вадим Куцый предрекает победу чемпиону UFC Джону Джонсу в поединке с бывшим игроком в американский футбол Домиником Рейесом, а комментатор Дмитрий Герчиков ждет голевой феерии в битве за чемпионство в Германии между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Спортивный журналист Кирилл Клименков рассуждает о фатальности возможного поражения хоккейного «Динамо» в Риге и вкладе «зубров» в подготовку игроков для сборной.

Куцый: Не могу представить, чтобы в Беларуси футболист или хоккеист был бы так же успешен в ММА, как Рейес

Кто: Вадим Куцый, профессиональный боец MMA (рекорд — 13−1), чемпион мира по смешанным единоборствам по версии Le roi du fight.

Предыдущая ставка: не прошла, не прошла, не прошла.

В этот раз ставит на бой между Джоном Джонсом и Домиником Рейесом 9 февраля.

Фото из личного архива Вадима Куцого

— Бой «продают» как схватку непобежденного претендента с чемпионом Джоном Джонсом, но и Джонса можно считать непобежденным, — полагает Вадим. — Как-то Джонсу засчитали поражение за нелегальные удары локтями, которые теперь разрешили. Ходят слухи, что его команда хочет оспорить решение о проигрыше.

Как бы там ни было, Джон Джонс — великий чемпион. Он «зачистил» полутяжелый вес и с 2011 года удерживает лидерство. Да, другие бойцы (Федор Емельяненко, Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов) распиарены на постсоветском пространстве, но именно Джонс лучший в ММА во всех аспектах за все время.

Несколько настораживает, что последний бой против бразильца Тиаго Сантоса Джонс провел не очень ярко и победил раздельным решением судей. Но, думаю, Джонс сделал правильные выводы. Если в этот раз мы увидим старого доброго Джонса, который хорош в стойке и партере, а также грамотно выбрасывает локти и колени, то против него у Рейеса нет ни единого шанса.

Доминик Рейес появился из ниоткуда. Он бывший игрок в американский футбол, и его рейтинг 12:0 с учетом того, что шесть побед он одержал уже в UFC, впечатляет. Не могу представить, чтобы в Беларуси футболист или хоккеист в возрасте 20 лет и старше пришел в смешанные единоборства и был бы так же успешен, как Рейес. Не понимаю, за счет чего этому спортсмену удалось выбиться. Может, в силу характера и выносливости? Уникальный случай. Будь иначе, я мог бы точно так же прийти в белорусский футбол и выиграть все подряд.

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Рейес уверен в себе и прет на соперников, потому что еще не знает, что значит проиграть. Подначивает Джонса, мол, до него у Джона просто не было соперников, а это риторика в стиле Макгрегора. Один раз скажет, второй раз, третий — так в голове соперника зарождаются сомнения.

Рейес может победить Джонса только в первые минуты, когда будет заряжен на борьбу и еще не успеет понести урон, — за счет работы в стойке, то есть шального удара. И если у Рейеса получится, то это будет «Upset года» (дикий провал фаворита Джонса — Прим. TUT.BY).

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