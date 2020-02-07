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Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан

07.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В конце прошлого года в Горках открыли бизнес-инкубатор StartUp. В новом пространстве регулярно проходят мастер-классы, митапы, хакатоны. Что это за место, где рождаются новые проекты, бизнес-идеи и стартапы и как этому помогает правильно организованное пространство?

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан
Помещение бизнес-инкубатора находится в здании Дворца культуры БГСХА и когда-то служило буфетом. Проект является хорошим примером ревитализации городского пространства, оживления и раскрытия новых возможностей и изменения функционала исторического здания, с сохранением внешнего облика.

 

При реконструкции стояла сложная и творческая задача — переоборудовать пространство для нужд современной и прогрессивной среды, в которой приятно учиться, работать и можно создавать новое более продуктивно, но в тоже время, где можно отдохнуть и расслабиться, где есть место для общения и место для концентрации.

Все существующие внутренние перегородки в помещении были снесены, а получившаяся площадь разделена на две основные зоны — коворкинг и тайм-кафе.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан
Центральным элементом является приподнятый подиум из металла и древесной плиты, который позволяет находиться ближе к естественному свету и служит местом, где пользователи могут приятно провести время в уединённой обстановке. Рядом с подиумом предусмотрено место для бариста и мастер-классов по кофеварению.

 

Пройдя через тамбур, достаточного размера чтобы там мог свободно развернуться человек в кресле-коляске с сопровождающим, посетители попадают в тайм-кафе, оформленное в спокойных тонах с элементами дерева в интерьере.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан

Стена напротив подиума покрыта грифельной краской, на ней можно писать и рисовать мелом, оставлять сообщения и анонсы. Рядом расположены желтые уютные диванчики. Короба вентиляции ловко встроены в интерьер.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан
Далее, через небольшой коридор можно попасть из тайм-кафе в зону коворкинга.

 

Эти два пространства зрительно связаны друг с другом прозрачными перегородками и дверями.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан

 

Белые стены, серый потолок и «заводской» бетонный пол — это идеальный чистый лист для формирования нового интерьера. Здесь всё просто и функционально, с вкраплениями настенной графики. Мобильная, трансформируемая мебель поощряет различное её использование. Важно иметь различные варианты.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан

 

Само помещение коворкинга разделено на рабочий опен-спейс, переговорную, администраторскую и серверную. В переговорной отдельные люди и небольшие группы могут работать и проводить встречи в уединённой обстановке.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан

 

Функциональное назначение зон довольно условно, они могут быть использованы для разных задач, при необходимости двери в переговорную и серверную распахиваются и помещения присоединяются к общему пространству.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан
Прозрачные стеклянные перегородки отражают принцип открытости, они не закрывают обзор и пропускают как можно больше естественного света. Они не разрывают пространство и помогают ориентировать людей, а также могут использоваться как маркерные доски.

 

Настенная графика лишающая пространство официоза – это выделяющийся элемент дизайна, который отражает инновационный дух пространства и используется как средство визуальной связи между тайм-кафе и коворкингом. Много внимания уделено акустическому комфорту пространства – использованы подвесные акустические панели, которые также являются интересным элементом интерьера и выделяют рабочую зону опен-спейса.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан
Кроме рабочей зоны, выделена зона для отдыха с кресло-подушками и низкими столиками и барной стойкой с высокими стульями. Можно взять ноутбук, перейти в любую точку пространства поработать или отдохнуть. Не нужно всё время находиться в одной позе, что обеспечивает хорошее самочувствие и работоспособность.

 

При реконструкции особое внимание уделялось вопросам энергоэффективности и комфорта среды: во всех помещениях использованы светодиодные светильники, которые обеспечивают необходимый световой поток, установлена «умная» система регулирования отопления в каждом помещении. Для обеспечения необходимой температуры и качества воздуха модернизирована системы вентиляция и установлены кондиционеры.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан

 

Некоторые решения не получилось реализовать: например, пришлось отказаться от раздвижных маркерных досок в дверном проёме и от откатных дверей в стеклянных перегородках – это не соответствует пожарным нормам. Реконструкция только нескольких помещений огромного дворца, накладывала определённые ограничения на возможную модернизацию инженерных систем и применение «умных» устройств.

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан

 

Конечный результат — современное многофункциональное пространство, которое поощряет творчество, инновации, совместную работу и общение, место для встреч с командой и пространство куда можно пригласить бизнес-партнёров и даже провести мастер-класс по росписи пряников!

 

Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан

 

Павел Фунтиков, эксперт по инжинирингу ПРООН


 
Теги: Могилев
 
 
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  В конце прошлого года в Горках открыли бизнес-инкубатор StartUp. В новом пространстве регулярно проходят мастер-классы, митапы, хакатоны. Что это за место, где...
 
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