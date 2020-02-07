Горецкий бизнес-инкубатор: как и для чего он создан

Источник материала: Горецкий вестник

В конце прошлого года в Горках открыли бизнес-инкубатор StartUp. В новом пространстве регулярно проходят мастер-классы, митапы, хакатоны. Что это за место, где рождаются новые проекты, бизнес-идеи и стартапы и как этому помогает правильно организованное пространство?





При реконструкции стояла сложная и творческая задача — переоборудовать пространство для нужд современной и прогрессивной среды, в которой приятно учиться, работать и можно создавать новое более продуктивно, но в тоже время, где можно отдохнуть и расслабиться, где есть место для общения и место для концентрации.

Все существующие внутренние перегородки в помещении были снесены, а получившаяся площадь разделена на две основные зоны — коворкинг и тайм-кафе.





Пройдя через тамбур, достаточного размера чтобы там мог свободно развернуться человек в кресле-коляске с сопровождающим, посетители попадают в тайм-кафе, оформленное в спокойных тонах с элементами дерева в интерьере.





Стена напротив подиума покрыта грифельной краской, на ней можно писать и рисовать мелом, оставлять сообщения и анонсы. Рядом расположены желтые уютные диванчики. Короба вентиляции ловко встроены в интерьер.





Эти два пространства зрительно связаны друг с другом прозрачными перегородками и дверями.





Белые стены, серый потолок и «заводской» бетонный пол — это идеальный чистый лист для формирования нового интерьера. Здесь всё просто и функционально, с вкраплениями настенной графики. Мобильная, трансформируемая мебель поощряет различное её использование. Важно иметь различные варианты.





Само помещение коворкинга разделено на рабочий опен-спейс, переговорную, администраторскую и серверную. В переговорной отдельные люди и небольшие группы могут работать и проводить встречи в уединённой обстановке.





Функциональное назначение зон довольно условно, они могут быть использованы для разных задач, при необходимости двери в переговорную и серверную распахиваются и помещения присоединяются к общему пространству.





Настенная графика лишающая пространство официоза – это выделяющийся элемент дизайна, который отражает инновационный дух пространства и используется как средство визуальной связи между тайм-кафе и коворкингом. Много внимания уделено акустическому комфорту пространства – использованы подвесные акустические панели, которые также являются интересным элементом интерьера и выделяют рабочую зону опен-спейса.





При реконструкции особое внимание уделялось вопросам энергоэффективности и комфорта среды: во всех помещениях использованы светодиодные светильники, которые обеспечивают необходимый световой поток, установлена «умная» система регулирования отопления в каждом помещении. Для обеспечения необходимой температуры и качества воздуха модернизирована системы вентиляция и установлены кондиционеры.





Некоторые решения не получилось реализовать: например, пришлось отказаться от раздвижных маркерных досок в дверном проёме и от откатных дверей в стеклянных перегородках – это не соответствует пожарным нормам. Реконструкция только нескольких помещений огромного дворца, накладывала определённые ограничения на возможную модернизацию инженерных систем и применение «умных» устройств.





Конечный результат — современное многофункциональное пространство, которое поощряет творчество, инновации, совместную работу и общение, место для встреч с командой и пространство куда можно пригласить бизнес-партнёров и даже провести мастер-класс по росписи пряников!





Павел Фунтиков, эксперт по инжинирингу ПРООН