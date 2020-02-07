В Пинске назвали лучших спортсменов 2019 года

Источник материала: Пинский Вестник

Спортивный 2019 год подвел итоги. Для Беларуси он был ознаменован проведением чемпионата Европы по фигурному катанию, II Европейских игр, матчевой встрече легкоатлетов Европы и США. На последних двух соревнованиях пинские спортсмены завоевывали медали. Это спорт высоких достижений. Вместе с тем в нашем городе ведется подготовка олимпийского резерва, спортивная молодежь завоевывают награды на различных соревнованиях республиканского и международного уровней.



По результатам участия в соревнованиях и оценке постановки учебно-воспитательной работы в 2019 году определены наиболее отличившиеся спортсмены, тренеры, спортивные учреждения и клубы. Эту информацию представил сектор спорта и туризма горисполкома.



Итак, лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта среди обучающихся в ДЮСШ и СДЮШОР признан Александр КУРГАН, учащийся городского клуба каратэ-до «Эдельйвес». В его активе медали, завоеванные на чемпионате и Кубке Беларуси, а также международном первенстве в Хорватии, а главное – ему присуждено звание мастера спорта международного класса.









Дэвид НГУЕН и Александр КУРГА Н



Второе место на символическом пьедестале почета занимает его одноклубник Дэвид НГУЕН, призер чемпионата Европы и международного турнира Серии А, мастер спорта Республики Беларусь.



Т

р етье – учащийся отделения плавания СДЮШОР № 1 Сергей СТОЛЯРЧУК, победитель Балтийских игр, финалист Европейского юношеского олимпийского фестиваля.



Сергей СТОЛЯРЧУК





Их спортивные наставники составляют первую тренерскую тройку. И здесь лучший Дмитрий Игоревич ГРАЧЕВ. На втором и третьем местах Александр Александрович ЛЕБЕДЬ и Максим Геннадьевич ХВОРОСТЯНЫЙ.







Далее в славную десятку наших лучших спортсменов вошли (в алфавитном порядке):



Анна ИГОЛКО, занимается тяжелой атлетикой в СДЮШОР № 5, чемпионка Республики Беларусь;



Александр КОНДРАШКИН, учащийся СДЮШОР № 1, победитель Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь;



Илья КОЛОБОВ, единоборец клуба каратэ-до «Эдельвейс», бронзовый призер чемпионата Беларуси;



Екатерина КАЗАК, заняла четвертое место на чемпионате Беларуси по плаванию, тренируется в СДЮШОР № 1;



Александр РУБАШЕК, учащийся отделения тяжелой атлетики СДЮШОР № 5, победитель республиканской спартакиады ДЮСШ, Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь, республиканской спартакиады школьников;



Глеб САЧКОВСКИЙ, спортсмен клуба каратэ-до «Эдельвейс», победитель Кубка Республики Беларусь;



Роман ТАГИЕВ, пловец, принес своей СДЮШОР № 1 победу на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь.







Соответственно тренерскую десятку дополнили (в алфавитном порядке):



Александр Леонтьевич ДЫМАР, СДЮШОР № 5, подготовил чемпионку Беларуси по тяжелой атлетике А.Иголко;



Валентина Васильевна ЛУКАШИК, СДЮШОР № 1, тренер по плаванию победителя Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь Р.Тагиева;



Виталий Анатольевич РОМАНОВ, СДЮШОР № 1, подготовил Е.Казак, занявшую четвертое место в чемпионате Беларуси;



Сергей Станиславович СЕМИДЕЛКО, СДЮШОР № 1, привел к победе А.Кондрашкина на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь;



Валерий Семенович ТАТАРЧУК, клуб каратэ-до «Эдельвейс», его ученик И.Колобов стал призером чемпионата Беларуси;



Владимир Павлович ХЛУД, СДЮШОР № 5, спортивный наставник победителя республиканской спартакиады среди ДЮСШ, Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь, республиканской спартакиады школьников А.Рубашека;



Александр Алексеевич ШАРКО, главный тренер клуба каратэ-до «Эдельвейс», подготовил мастера спорта Республики Беларусь, победителя Кубка страны Г.Сачковского.



На сей раз подведение итогов предусматривает 15(!) номинаций, в том числе и по неолимпийским дисциплинам, клубной и физкультурно-массовой работе. Полностью эти результаты будут оглашены на вечере-чествовании отличников спортивных достижений. Пока же раскроем один секрет. Лучшей спортивной школой стала СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта первичной профсоюзной организации Полесского госуниверситета (директор Н.Н.Блищик). Второе место здесь у коллектива СДЮШОР № 1 (В.А.Шацков), третье – СДЮШОР № 5 (В.П.Хлуд).



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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