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"Путин должен помнить, что он в ответе за тех, кого приручил"
Источник материала: Партизан
Что писали российские СМИ и их читатели накануне переговоров Лукашенко и Путина в Сочи.
6 февраля Александр Лукашенко отправился в Сочи на переговоры к Путину. Перед этим он провел совещание с правительством, на котором напомнил об очередных разногласиях с Россией. При этом глава государства подчеркнул, что «это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства».
"Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти — по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", — обратился глава государства к правительству.
Российские СМИ накануне прилета белорусской делегации в Сочи не остались в долгу, ответив на претензии Минска рядом публикаций.
— Дискуссия между Беларусью и Россией (по условиям поставки нефти и газа) очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платежного баланса Беларуси могут быть очень ощутимыми, — цитирует
Глава ЕБРР выразил надежду на позитивное разрешение конфликтной ситуации и посоветовал белорусским властям «диверсифицировать внешнюю торговлю, в том числе энергоресурсами».
Из комментариев на форуме «
«Путин должен помнить, что он в ответе за тех, кого приручил (почти Экзюпери). Всех своих друзей надо содержать и холить за счёт бюджета».
«Рыгорыч лукавит. Никаких обязательств у России нет. Хотя бы потому, что прошлый контракт закончился, а нового с ним заключать не хотят. Не устраивает запрашиваемая цена. А по ценам Москвы ему невыгодно покупать, навара не будет. На нужды Беларуси ему продадут по сниженным ценам, а он хочет зарабатывать, это уже без скидки. А без неё, родимой, и не заработаешь ничего».
«И как теперь быть со знаком их качества?»
«Как же он с таким бэкграундом поедет встречаться с российским президентом?».
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Что писали российские СМИ и их читатели накануне переговоров Лукашенко и Путина в Сочи.
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