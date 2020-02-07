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Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

07.02.2020 11:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Автопроизводители всего мира несут большие финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане. Этот город – один из крупнейших центров автомобильного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

Поскольку в стране остановилось большинство заводов, многие компании не получат нужные комплектующие в срок. По подсчетам экспертов, в первом квартале не будут выпущены около 350 тысяч машин.

Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

А в случае, если карантин продлится до середины марта, мировая автомобильная промышленность не досчитается 1 миллиона 700 тысяч единиц продукции.

Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

На сегодня число заболевших пневмонией нового типа в Китае превысило 31 тысячу. Болезнь унесла жизни 636 человек. На борьбу с вирусом власти страны выделили почти 10 миллиардов долларов.

Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

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Новости Китая. Автопроизводители всего мира несут большие финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане. Этот город – один из крупнейших центров...
 
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