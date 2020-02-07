Cпасло чудо: Сирия чуть не сбила пассажирский лайнер

Интерфакс. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает





«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО», — заявили в ведомстве.





При этом ответственность за это Россия возложила на Израиль, так как сирийские ЗРК открыли огонь, пытаясь сбить его истребители.





«Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами „воздух-земля“ по пригородам Дамаска», — пожаловались российские военные.