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Cпасло чудо: Сирия чуть не сбила пассажирский лайнер

07.02.2020 11:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пассажирский лайнер Airbus-320 сообщением Тегеран-Дамаск, на борту которого находились 172 человека, едва не попал под огонь зенитного ракетного комплекса ПВО Сирии.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает Интерфакс.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО», — заявили в ведомстве.

При этом ответственность за это Россия возложила на Израиль, так как сирийские ЗРК открыли огонь, пытаясь сбить его истребители.

«Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами „воздух-земля“ по пригородам Дамаска», — пожаловались российские военные.
 
 
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Пассажирский лайнер Airbus-320 сообщением Тегеран-Дамаск, на борту которого находились 172 человека, едва не попал под огонь зенитного ракетного комплекса ПВО Сирии.
 
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