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Cпасло чудо: Сирия чуть не сбила пассажирский лайнер
Источник материала: Партизан
Пассажирский лайнер Airbus-320 сообщением Тегеран-Дамаск, на борту которого находились 172 человека, едва не попал под огонь зенитного ракетного комплекса ПВО Сирии.
Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает
«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО», — заявили в ведомстве.
При этом ответственность за это Россия возложила на Израиль, так как сирийские ЗРК открыли огонь, пытаясь сбить его истребители.
«Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами „воздух-земля“ по пригородам Дамаска», — пожаловались российские военные.
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Пассажирский лайнер Airbus-320 сообщением Тегеран-Дамаск, на борту которого находились 172 человека, едва не попал под огонь зенитного ракетного комплекса ПВО Сирии.
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