Осиповичский РОВД сообщает

Источник материала: Асiповiцкi край

Противостояние преступности — общая задача

С 10 по 14 февраля пройдет комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

В минувшем году на территории района зарегистрировано 3 убийства, одно из них совершено в сфере семейно-бытовых отношений, 3 факта умышленного причинения тяжких телесных повреждений, из которых 2 — в этой же сфере. К административной ответственности за совершение семейных скандалов привлечено 734 человека, которые до рассмотрения дела в суде помещались в изолятор временного содержания.

С начала текущего года зарегистрировано 2 факта умышленного причинения тяжкого телесного повреждения в сфере СБО, которые произошли 1 января при схожих обстоятельствах. Так, около часа ночи гражданин К., который вместе с односельчанином А. употреблял спиртные напитки, в ходе возникшего конфликта нанес последнему удар ножом в область живота; гражданин Е., находясь с супругой в гостях у односельчанина, где также распивали спиртное, около 3.00 в ходе ссоры на почве ревности нанес жене в область живота 2 удара ножом. Лицам, совершившим преступления, в соответствии со ст. 147 УК страны грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

В случае, когда один из членов семьи ставит ее вследствие злоупотребления спиртными напитками в тяжелое материальное положение, он может быть ограничен в дееспособности судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, что является основанием для попечительства. В силу ограничения в дееспособности гражданин без согласия попечителя не вправе, в частности, продавать, дарить, обменивать, покупать имущество, совершать другие сделки по распоряжению имуществом, за исключением мелких бытовых, а также сам получать заработную плату, пенсию и другие виды доходов.

Если вы стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждите трагедии, обратитесь за помощью по телефонам экстренного вызова милиции 102; «горячей линии» по вопросам насилия социального кризисного центра для женщин общественной организации ЧСПУО «SOS — детская деревня Могилев» 8 (044) 760-76-03, 8 (0222) 23-40-89, 8 (044) 561-82-57 (А1); «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 (анонимно; ежедневно с 8.00 до 20.00 со стационарного телефона).

За помощью по вопросам домашнего насилия можно обратиться и в Осиповичский центр социального обслуживания населения по адресу: г. Осиповичи, ул. Дмитриева, д. 8, каб. № 7 или по тел. 8 (02235) 56-238.

Отдел охраны правопорядка

и профилактики.