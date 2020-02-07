В волковысском клубе духовного общения состоялась встреча с поэтессой Тамарой Кошевой

Источник материала: Новости Волковыска

Тамара Кошевая - музыкант, режиссёр, поэтесса. Автор двух книг: сборника стихов и песен на русском и белорусском языках «Ваўкавыск – радзімка Беларусі» (Волковыск – родинка Беларуси) и роман-поэмы в стихах «Каханне ваўкалака» (Любовь оборотня).

Неоднократный победитель и призёр международных и сетевых поэтических конкурсов. Имеет награды: «Золотое перо Альтерлита» и общественную медаль «За укрепление культурных связей России и Беларуси». Кроме всего прочего пишет музыку (песни), которые можно услышать здесь .

Члены клуба духовного общения смогли 5 февраля поближе познакомиться с Волковысской поэтессой, пообщавшись с ней за чаем. Тамара Васильевна рассказывала о своем творчестве, о своем отношении к православной вере и многое другое.







