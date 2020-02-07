Поезд с нефтью сошел рельсов и загорелся в Канаде

РБК-Украина со ссылкой на CBC. В Канаде перевозивший нефть поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщаетсо ссылкой на CBC.





Как сообщается, инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар.





В результате происшествия была проведена эвакуация близлежащей деревни.









Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, направлявшийся на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах к востоку от деревни Гернси.





Королевская конная полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб.





Информации о пострадавших и жертвах не поступало.





Напомним, чт если Лукашенко не удастся договориться с Путиным о поставках российской нефти, то часть "альтернативной" нефти будут поставлять в Беларусь по железной дороге, а это, как выясняется, не только дорого, но и небезопасно.



