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К нам едет МВФ: будут обсуждать экономику и перспективы

07.02.2020 13:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: REUTERS

«Это будет плановая миссия по Статье IV», – отметили в представительстве МВФ в Беларуси.

В соответствии со Статьей IV устава фонда с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.

Что это значит?

Беларусь пока не заявляла о возможности обсуждения новой кредитной программы. Переговоры по предыдущему кредиту на сумму $3,5 млрд были свернуты в 2017 году из-за неприемлимых для страны условий. На фоне нефтегазовых споров с Россией и проблемами в экономику они могут быть возобновлены. Напомним, по итогам января 2020 в Беларуси ожидается падение экономики, а общий рост по итогу года прогнозируется на уровне 1,9%. Новый кредит от МВФ мог бы улучшить финансовое положение Беларуси.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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