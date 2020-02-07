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К нам едет МВФ: будут обсуждать экономику и перспективы
Источник материала: Myfin
«Это будет плановая миссия по Статье IV», – отметили в представительстве МВФ в Беларуси.
В соответствии со Статьей IV устава фонда с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.
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Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 19 по 30 марта, сообщает БЕЛТА.
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