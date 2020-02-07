С вещами на выход! Устаревшая одежда и обувь, которую давно пора выбросить

Источник материала: Аргументы и факты

Все мы знаем, что мода циклична. Однако это не означает, что нужно хранить в своем шкафу вещи, которые вы носили в одиннадцатом классе, и ждать, когда же наступит их звездный час и они вернут себе былую популярность. Автор блога @good_look_style и стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера рассказывает о вещах, которые абсолютно точно не стоит больше носить и даже хранить в своем гардеробе.

До свидания, болеро

Многие думают, что, если вещь продаётся в магазине, значит, она современная. Увы, это не так. Поверьте моему опыту: даже в Европе минимум 50% одежды и обуви в торговых центрах и всевозможных шоурумах уже вышли из моды. Но мы не только продолжаем носить все это безобразие, так ещё и покупаем очередную «новинку»!

Как стилист хочу вас предостеречь: даже одна устаревшая вещь может испортить весь образ. По этой причине предлагаю первым делом обратить внимание на болеро. К сожалению, этот предмет одежды я постоянно нахожу при разборе гардероба своих клиенток. На мой вопрос о том, как давно его надевали, обычно звучит что-нибудь такое: «Давно не носила, но выбросить рука не поднимается». Предлагаю прямо сейчас всем вместе поднять свои руки и избавиться от болеро раз и навсегда!

Заменить его можно на современные укороченные кардиганы из плотного трикотажа или жакеты актуального кроя.

Танкетку — в топку

Продолжает наш «хит-парад устаревших вещей» обувь на танкетке. Обычно главный аргумент при прикупке такой пары — слово «удобно». При этом мы также хотим быть выше, а значит, и стройнее. Но, во-первых, есть огромное количество других приемов, которые помогают поменять пропорции тела: правильная средняя или чуть завышенная посадка на талии, вертикальные акценты, цветовые вертикали, гладкие ткани и т. д. Во-вторых, сегодня продается масса современной обуви на широком устойчивом каблуке. Например, казаки. Это действительно модный и удобный вариант, который вы можете носить без ущерба для своего стиля.

Обувь для девочек

Продолжая тему обуви, не могу не сказать о балетках с круглым носом. Пытаясь спасти этот жуткий винтаж от неминуемой гибели и путевки в мусорное ведро, мои клиентки обычно пытаются отстоять его фразой: «Это очень удобно и ко всему подходит!»

Да, с первым высказыванием я с натяжкой, но все же могу согласиться, но со вторым — никак. Если вам больше 12 лет, предлагаю заменить балетки на остроносые лодочки без каблука, оксфорды или лоферы.

Платье-предатель

Ещё одна вещь, которой не место в шкафу современной стильной женщины, — облегающее тонкое трикотажное платье. Этот коварный предмет гардероба покажет окружающим не только линии вашего нижнего белья, но и любое минимальное несовершенство тела. По-моему, и то и другое — незавидная перспектива.

Замените такую вещь на более свободные фасоны платьев. А если очень любите трикотаж, то выбирайте правильный. Он не должен быть тонким и мягким. Идеально подойдет плотная гладкая фактура ткани.

Страшный сон стилиста

Джинсы скинни с заниженной талией — страшный сон любого стилиста. Особенно когда на них есть дополнительный декор в виде потёртостей, дырок или вышивки.

Если вы не можете жить без узких джинсов, замените устаревшие модели на скинни с завышенной талией из плотной ткани. Главное, помните, что их длина не должна быть ниже косточки, иначе образуется гармошка и образ будет смотреться неаккуратно.