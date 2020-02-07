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В Италии машинисты объявили забастовку: поезда остановятся на несколько часов

07.02.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии на несколько часов остановятся поезда. Работники отрасли объявили забастовку из-за крупной аварии, в которой погибли двое машинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии машинисты объявили забастовку: поезда остановятся на несколько часов

Таким образом участники профсоюза хотят отдать дань уважения коллегам. К стачке присоединятся представители всех компаний национального и местного уровня. Накануне, неподалеку от Милана с рельсов сошел скоростной пассажирский поезд. В результате аварии пострадали десятки человек.

В Италии с рельсов сошел скоростной поезд. Погибли два человека (читать далее). 

В Италии машинисты объявили забастовку: поезда остановятся на несколько часов

В Италии машинисты объявили забастовку: поезда остановятся на несколько часов

В Италии машинисты объявили забастовку: поезда остановятся на несколько часов

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Новости Италии. В Италии на несколько часов остановятся поезда. Работники отрасли объявили забастовку из-за крупной аварии, в которой погибли двое машинистов,...
 
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