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В Италии машинисты объявили забастовку: поезда остановятся на несколько часов
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В Италии на несколько часов остановятся поезда. Работники отрасли объявили забастовку из-за крупной аварии, в которой погибли двое машинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом участники профсоюза хотят отдать дань уважения коллегам. К стачке присоединятся представители всех компаний национального и местного уровня. Накануне, неподалеку от Милана с рельсов сошел скоростной пассажирский поезд. В результате аварии пострадали десятки человек.
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Новости Италии. В Италии на несколько часов остановятся поезда. Работники отрасли объявили забастовку из-за крупной аварии, в которой погибли двое машинистов,...
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