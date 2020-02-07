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Щедрые выходные в магазине «Радуга»

07.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Традиционные щедрые выходные в «Радуге» 7, 8 и 9 февраля.

Горбуша свежемор., б/г потр. кг – 5,99;

Апельсин, кг – 2,49;

Колбаски «Хуторок» охл., кг – 6,39;

Кетчуп «Махеевъ» горчичный, 300г – 0,69;

Икра красная «Балтийский берег» имитир., 220г – 1,99


 
 
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Традиционные щедрые выходные в «Радуге» 7, 8 и 9 февраля.
 
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