Традиционные щедрые выходные в «Радуге» 7, 8 и 9 февраля.
Горбуша свежемор., б/г потр. кг – 5,99;
Апельсин, кг – 2,49;
Колбаски «Хуторок» охл., кг – 6,39;
Кетчуп «Махеевъ» горчичный, 300г – 0,69;
Икра красная «Балтийский берег» имитир., 220г – 1,99
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Щедрые выходные в магазине «Радуга»
07.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Традиционные щедрые выходные в «Радуге» 7, 8 и 9 февраля.
Горбуша свежемор., б/г потр. кг – 5,99;
Апельсин, кг – 2,49;
Колбаски «Хуторок» охл., кг – 6,39;
Кетчуп «Махеевъ» горчичный, 300г – 0,69;
Икра красная «Балтийский берег» имитир., 220г – 1,99
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Традиционные щедрые выходные в «Радуге» 7, 8 и 9 февраля.
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