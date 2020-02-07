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Программа мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана

07.02.2020 15:03 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

«А память сердце бережет » — под таким названием 14 февраля в Ганцевичском районе пройдут торжественные мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана.

Программа мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана
2019 г.

Главное действо состоится в 12.00 в центре города. В связи с проведением торжественного шествия в этот день с 11.00 до 11.45 будет перекрыто движение автотранспорта по улице Ломоносова, откуда колонна воинов-интернационалистов прошествует до городской площади, где под звуки духового оркестра состоится возложение цветов к памятникам погибшим воинам и митинг.

Накануне, 13 февраля, митинги у могил погибших воинов-интернационалистов пройдут также в агрогородке Огаревичи, д. Ганцевичи и других сельских населенных пунктах.

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«А память сердце бережет » — под таким названием 14 февраля в Ганцевичском районе пройдут торжественные мероприятия, посвященные выводу советских
 
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