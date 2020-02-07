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life:) переведет часть абонентов на другие тарифы

07.02.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 18 февраля life:) переведет абонентов тарифного плана «Интернет» на другие тарифы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Фото: TUT.BY

Абонентов переведут на тарифы линейки «Безлимит» стоимостью от 6,9 до 19,95 рублей в месяц. Включенного в них трафика от 9 ГБ до 65 ГБ, после израсходования этого объема снижается скорость доступа в Сеть.

Представители оператора добавляют: переход будет происходить в несколько этапов. Сроки зависят от того, подключен ли у абонента на момент перехода какой-либо интернет-пакет и есть ли ли другие «неоплаченные обязательства».

Подробности о том, на какой именно тариф переведут абонентов, описаны здесь. Для примера: если вы являлись пользователем интернет-пакета объемом в 5−8 ГБ, то вас переведут на «Безлимит Стандарт», если тратили от 0,1 ГБ до 4 ГБ — то на «Безлимит Лайф».

При этом в некоторых случаях платить придется больше: пакеты с минимальным объемом трафика стоили меньше, чем тот же «Безлимит Лайф» за 6,9 рубля.

 
 
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Представители оператора добавляют: переход будет происходить в несколько этапов.
 
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